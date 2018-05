Kunst und Geschichte bei freiem Eintritt

(red) Museumsbesucherin Anne Balmes (links) gestaltet beim Workshop SCHRIFT BE-WEG-T mit den Künstlern Bernhard Maria Müller und Hiltrud Faßbender eine Kollage. Die Aktion in der Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier war eine von vielen Angeboten des Internationalen Museumstages, an dem sich auch die vier weiteren Museen der Museumsstadt Trier beteiligten. Bei freiem Eintritt waren am Sonntag auch das Rheinische Landesmuseum Trier, das Stadtmuseum Simeonstift Trier, das Museum am Dom und das Museum Karl-Marx-Haus geöffnet. ⇥Foto: Bettina Leuchtenberg, Museumsstadt Trier