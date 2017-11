später lesen Kunst und Spielzeug der 1960er Jahre Teilen

Trier (red) Menschen, die an Kunst und Spielwaren interessiert sind, treffen sich am Freitag, 1. Dezember, in der Trierer Art Gallery (Engelstraße 10) um 18 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung gibt es einen Rundgang im Spielzeugmuseum Trier mit Inge Ginter.