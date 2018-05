Der Verein „menschMITmensch“ präsentiert unter der künstlerischen Leitung von Tania Kremer-Sossong 266 Monster aus Recyclingmaterial. Die Objekte wurden in 22 Workshops in Trier und Luxemburg erschaffen. 150 Menschen aus mehr als 25 Nationen haben bei der Kunstaktion mitgemacht. Die Monster hängen noch bis September an der „Kunstbrücke Gartenfeld“, die über die Bahnschienen in der Gartenfeldstraße in Trier-Ost führt. Der Verein „menschMITmensch“ präsentiert unter der künstlerischen Leitung von Tania Kremer-Sossong 266 Monster aus Recyclingmaterial. Die Objekte wurden in 22 Workshops in Trier und Luxemburg erschaffen. 150 Menschen aus mehr als 25 Nationen haben bei der Kunstaktion mitgemacht. Die Monster hängen noch bis September an der „Kunstbrücke Gartenfeld“, die über die Bahnschienen in der Gartenfeldstraße in Trier-Ost führt. weniger

