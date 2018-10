Kurs für Eltern zum Familienleben

Damit das Familienleben gut gelingt, bietet die Familienbildungsstätte Trier unter der Leitung von Carmen Gangi ab Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, einen fünfteiligen Elternkurs an.

Ziel dieses Kurses ist es, Eltern in ihrer Erziehung zu unterstützen, zu stärken und zu informieren. Inhalte sind die Auseinandersetzung mit Erziehungszielen und den eigenen Werten, der Umgang mit den Gefühlen der Kinder, Regeln und Grenzen, Ich-Botschaften, logische Konsequenzen anstelle von Strafe, und die Bedürfnisse der Eltern. Der Kurs wendet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 18 Monaten bis 10 Jahren. Anmeldung und Infos unter Telefon 0651/74535 oder per E-Mail an info@fbs-trier.de