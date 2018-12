später lesen Weiterbildung Kurs: gewaltfreie Kommunikation Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Arbeits­gemeinschaft (AG) Frieden bietet für Samstag und Sonntag, 19. und 20. Januar, einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosen­berg in Trier an. Das Seminar mit dem Titel „Worte können Mauern sein oder sie sind Fenster“ findet im Seminarraum der AG Frieden in der Pfützen­straße 1 statt.