Die Industrie- und Handeskammer Trier bietet am Mittwoch, 24. Januar, um 9 Uhr das Seminar „Schluss mit Zeitdruck – Arbeits- und Zeitmanagement für Auszubildende“ an. Für Auszubildende, die sich am Projekt „Zeile“ des Trierischen Volksfreunds beteiligen, ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldung bis 18. Januar bei der IHK, Heike Düpre, Telefon 0651/9777-304, E-Mail duepre@trier.ihk.de