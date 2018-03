später lesen Kurse Gesundheitspark bietet Pilates und Gehirntraining Teilen

Twittern

Teilen



() Der Gesundheitspark Trier bietet in der nächsten Zeit eine Reihe an Kursen an. Pilates 50+ ist ein für Senioren konzipiertes Pilates-Programm. Der Gesundheitspark bietet es ab Moontag, 15. Januar, 15.30 Uhr, an. Pilates ist ein Ganzkörpertraining zur Kräftigung insbesondere der Tiefenmuskulatur. Die Übungen geben der Wirbelsäulen-Muskulatur besondere Kraft und Stärke. Der Kurs findet im Ärztehaus in der Engelstraße 31, statt.