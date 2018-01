Drei Millionen Euro für Schulen in Stadt und Kreis

79 neu aufgenommene Projekte mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro umfasst das aktuelle Schulbauprogramm des Landes. Auf die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg entfallen insgesamt drei Miillionen Euro.

Mit 79 neu in die Förderung aufgenommenen Projekten kommt das aktuelle Schulbauprogramm des Landes insgesamt 414 Bauvorhaben von kommunalen und privaten Schulträgern zugute.

In der Stadt Trier profitieren davon: Kurfürst-Balduin-Realschule plus (90 000 Euro für Brandschutz), Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasisum (32 000 Euro, Brandschutz), Max-Planck-Gymnasium (80 000 Euro, Brandschutz), Grundschule Ambrosius (110 000 Euro, Umbau), Bischöfliche Förderschule St. Josef (80 000 Euro, Brandschutz), Grundschule Keune (135 000 Euro, Brandschutz), Schulzentrum Mäusheckerweg (380 000 Euro, Brandschutz), Auguste-Viktoria-Gymnasium (170 000 Euro Brandschutz, 80 000 Euro Umbau), Grundschule Feyen (170 000 Euro, Erweiterung/Umbau), Grundschule Barbara (110 000 Euro, Umbau Schulgebäude und Sportanlage), Berufsschule EHS (50 000 Euro, Brandschutz), Blandine-Merten-Realschule (80 000 Euro, Brandschutz), Nelson-Mandela-Realschule plus (80 000 Euro, Umbau), Integrierte Gesamtschule (330 000 Euro, Erweiterung/Umbau). Gesamtsumme Trier: knapp zwei Millionen Euro).