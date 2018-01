Schuldig! 49-jähriger Trierer muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ins Gefängnis

Ein 49-jähriger Mann muss wegen schweren sexuellen Missbrauchs von drei minderjährigen Mädchen, insbesondere wegen der Anstiftung zur Anfertigung und Weitergabe von kinderpornografischen Bilder, ins Gefängnis. Das hat die große Jugendkammer am Landgericht Trier heute entschieden. Die mitangeklagte Mutter wurde zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe verurteilt.

Mehrere strafmildernde Aspekte haben laut Richter Günther Köhler zu einem Urteil geführt, das nach seiner Ansicht nicht den an Stammtischen oft geäußerten Forderungen für Sexualstraftäter entspricht. Wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als zehn Fällen muss ein 49-Jähriger für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das eigentliche Strafmaß liegt sogar um drei Monate höher, wurde aber wegen der langen Verfahrensdauer reduziert. Denn die Taten des damals alkoholkranken Mannes mit pädophilen Neigungen liegen bereits mehr als vier Jahre zurück. Verweisungsanträge von gleich drei Staatsanwaltschaften und Personalmangel bei den Ermittlungen hatten dazu geführt, dass erst Anfang 2017 Anklage erhoben wurde. Bis dahin hatte der zur Tatzeit in der Trierer Gastronomie arbeitende Mann bereits einige Monate in Untersuchungshaft verbracht, die ihm nun ebenfalls auf die Haftstrafe angerechnet werden.

Die Große Jugendstrafkammer am Landgericht Trier sieht es als erwiesen an, dass der Mann zwischen November 2010 und November 2013 drei Frauen dazu angestiftet hat, von ihren minderjährigen Töchtern kinderpornografische Aufnahmen zu machen und sie ihm zu überlassen. Mindestens eine der Mütter hat er zudem dazu gebracht, vor und mit dem Kind sexuelle Handlungen vorzunehmen und zu fotografieren. Der Vorwurf des Besitzes von 1500 kinderpornografischen Bildern wurde fallen gelassen. Ebenso wurden mehrere Straftaten aus der Anklageschrift nicht mehr verfolgt, da diese möglicherweise nicht auf Veranlassung des Täters geschahen, der gefasst auf das Urteil reagierte.

Mit angeklagt war eine Mutter aus Trier, die dem Mann vier Bilder von ihrer schlafenden Tochter per Messenger-Dienst gesendet hatte. Im Gerichtssaal zeigte diese Frau große Reue. „Es gibt keine Rechtfertigung, damit muss ich leben. Das ist das Schlimmste, was eine Mama passieren kann.“ Sechs Monate Haft, die für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt sind, lautet in ihrem Fall das Urteil. Zudem muss sie 2000 Euro an den Opferschutzverein Weißen Ring zahlen.

Während die Mutter das Urteil akzeptiert, hat der Mann, der nach drei stationären Suchttherapien seit längerer Zeit trocken ist, sich noch nicht entschieden. Er kann innerhalb einer Woche Revision beantragen. Über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens müsste dann der Bundesgerichtshof entscheiden.

Zum Unmut der Prozessbeobachter wurde die Öffentlichkeit von den Plädoyers der Verteidiger und des Staatsanwalts ausgeschlossen. Auch das „letzte Wort“ des Angeklagten blieb der Öffentlichkeit verborgen.