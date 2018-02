Langjährige Direktorin des Amtsgerichts gestorben

() Jutta Terner ist tot. Die langjährige Direktorin des Trierer Amtsgerichts starb am Freitag im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung. Von Rolf Seydewitz

Die gebürtige Münsteranerin trat 1971 als Richterin in die nordrhein-westfälische Justiz ein. Nach Ernennung zur Richterin am Landgericht Münster wechselte Jutta Terner im November 1978 ans Amtsgericht Wittlich. Nach weiteren Stationen beim Oberlandesgericht Koblenz und erneut beim Amtsgericht Wittlich wurde Jutta Terner 1996 zur Direktorin des Trierer Amtsgerichts ernannt. Dort leitete sie auch die Insolvenzabteilung, war zudem lange Jahre Prüferin im Staatsexamen der angehenden Juristen. Vor fünf Jahren wurde Jutta Terner pensioniert. Ihr Nachfolger Jörg Theis würdigte die Verstorbene am Dienstag als „äußerst engagierte und pflichtbewusste Kollegin mit hoher Fachkompetenz“. Bis zu ihrem Tod war Jutta Terner auch Vorsitzende des Beirats der Nikolaus-Koch-Stiftung.