Lebendiger Advent in den Höhenstadtteilen und Hockweiler

Trier/Hockweiler (mehi) Jeden Tag erstrahlt ein besonders gestaltetes Fenster in den Trierer Höhenstadtteilen und in Hockweiler in vorweihnachtlichem Glanz. Ab Freitag, 1., bis Samstag, 23. Dezember, treffen sich um 18.15 Uhr Menschen zur adventlichen Besinnungsfeier.