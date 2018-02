Markt für Kleider und Spielzeug

Etwas weggeben und damit Gutes tun? Leicht gemacht: Die Elterninitiative des Kindergartens St. Martinus veranstaltet am Samstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr einen Kleider- und Spielzeugmarkt im Pfarrheim in der Lindscheidstraße 20. Am Freitag, 16. März, können alle Interessierten von 9 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr ihre gut erhaltene Sachen im Pfarrheim abgeben. Vom Erlös des Kleidermarkts werden 15 Prozent dem Kindergarten St. Martinus in Zewen zugutekommen, wie die Veranstalter mitteilen. Die Kommissionsnummern sind dann am 2. März von 7.45 bis 9 Uhr im Kindergarten St. Martinus, Auf Blehn 3b, und Fröbelstraße 7a (Standort Schule) oder ab Donnerstag, 1. März, per E-Mail unter der Adresse Kleidermarkt-Zewen@gmx.de erhältlich. Weitere Informationen unter Telefon 0651/85963.