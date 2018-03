Lesung: Alltag mit behindertem Kind 

„Da stimmt was nicht!“ – Diese Aussage bei Michaels Geburt verändert das Leben seiner ganzen Familie. Eingerahmt in die Handlung eines Stadtlaufs, an dem Michael David Gabriel, wie er mit vollem Namen heißt, teilnimmt, betrachtet Daniela Standard die ersten dreizehn Lebensjahre ihres Sohnes. Mit einem lachenden – und manchmal auch einem weinenden – Auge gibt sie Einblick in die Gefühlswelt und den Alltag einer Familie mit einem behinderten Kind. „Ich habe drei Namen: Michael, David und Gabriel – zwei Engel und ein König!“ Daniela Standard liest aus ihrem Buch am Dienstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Porta-Nigra-Schule, Engelstraße 20, Trier. Der Eintritt ist frei.