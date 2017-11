Lichterwanderung im Meulenwald

Trier (red) "Alle Jahre wieder.

.." lädt das Forstamt am Mittwoch, 6. Dezember, zu einer abendlichen Nikolaus-Lichterwanderung für die ganze Familie in den Meulenwald ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Forstamt in -Quint, Am Rothenberg 10. Die Wanderung startet am Forstamt entlang einer Lichterkette durch den nächtlichen Meulenwald zum ehemaligen Pflanzgarten des Forstreviers Quint. Dort wartet auf alle Wanderer ein großes Lagerfeuer. Ein kleiner Imbiss sowie heiße und kalte Getränke können gekauft werden. Bei vorweihnachtlicher Atmosphäre schaut der Nikolaus vorbei. Der Weg (etwa 2,5 Kilometer) ist mit geländetauglichen Kinderwagen zu bewältigen. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine freiwillige Spende wird gebeten.