() Die Pianistin Magdalena Müllerperth spielt Freitag, 19. Januar, im Museum am Dom. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Klavierabend ist Teil der Freitagskonzerte im Museum am Dom. Müllerperth spielt unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph-Maurice Ravel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Igor Strawinsky und Paul Hindemith. In den Konzertpausen gibt es ein Angebot an Getränken.