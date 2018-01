Malkurs: Mit Rost Kunst kreieren

(red) „Kreativ sein mit Rost“ heißt es beim Tagesmalkurs für Erwachsene, den die Familienbildungsstätte Trier im Atelier von Christa Herrig, Brunnenstraße 22, in Hockweiler anbietet. In diesem Kurs haben die Teilnehmer die Möglichkeit, am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 17 Uhr zu rosten, zu malen und zu experimentieren. Eisenpulver und eisenhaltige Farbe werden auf Leinwand aufgebracht und im Zeitraffer zum Rosten gebracht. In Verbindung mit Acrylfarben und weiteren Materialen entstehen ausdrucksstarke Bilder. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 0651/74535 oder per E-Mail an info@fbs-trier.de