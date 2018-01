später lesen Unfall Quer über die Fahrbahn und gegen einen Baum Teilen

Bei einem Unfall am Krahnenufer, Fahrtrichtung Konz, ist am Montag gegen 17.10 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Der Fahrer eines silbernen Renault Megane Scenic ordnete sich nach Angaben der Polizei auf der linken Abbiegespur zur Böhmerstraße vor der auf Rot geschalteten Ampel ein. Anschließend fuhr er quer nach rechts über die gesamte Fahrbahn, überfuhr auf dem rechts angrenzenden Grünstreifen einen Metallpfosten und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Trierer Krankenhaus gebracht.