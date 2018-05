Mariahofer feiern Pfarrfest mit Band The Fireworkers

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Michael Trier-Mariahof feiert ihr Pfarrfest am 26. und 27. Mai. Zum Auftakt spielen The Fireworkers am Samstag, 26. Juni, ab 19 Uhr Rock- und Popmusik der 60er und 70er Jahre. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael Hochamt mit Spendung des Sakramentes der Firmung durch Weihbischof Franz Josef Gebert. Musikalisch wird der Festgottesdienst gestaltet von der Chorgemeinschaft und der Chorjugend des A-Kinderchores Heiligkreuz. Anschließend gibt es eine Tombola, einen Eine-Welt-Stand und einen Büchermarkt. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm von Kindern für Kinder mit dem Kindergarten St. Michael unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“. Die Pfarrgemeinde nimmt an der Aktion Faires Pfarrfest teil – es werden Produkte aus dem fairen Handel und von regionalen Erzeugern verwendet.