Marx-Statue ist in Frankfurt eingetroffen und kommt nächste Woche nach Trier

Der Zeitplan hat sich geändert. Die Statue, ein Geschenk der Volksrepublik China an die Stadt Trier, ist früher als geplant in Deutschland angekommen. Für die 4,40 Meter hohe und 2,3 Tonnen schwere Figur wird auf dem Simeonstiftplatz ein 1,10 Meter hoher Sockel errichtet. In diesen wird die Skulptur mit vier Stahlstäben verankert. Das Denkmal soll am Samstag, 5. Mai, offiziell enthüllt werden – dem 200. Geburtstag von Marx. Doch es wird laut aktueller Mitteilung des Stadt-Sprechers Michael Schmitz schon Anfang oder Mitte kommender Woche in Trier eintreffen, momentan rechnet die Stadt mit dem 6. oder 7. März. Zurzeit lagert sie am Flughafen Frankfurt.

Das Geschenk aus China hat in Trier eine heiße Diskussion ausgelöst. Soll die Stadt eine derart massive Darstellung ihres berühmten Sohns als Geschenk akzeptieren? Ja, sagte die große Mehrheit des Trierer Stadtrats.

