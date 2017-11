Trier (red) Das Karl-Marx-Haus lädt ein zur Veranstaltung "Wir überließen das Manuskript der nagenden Kritik der Mäuse". Erstmals werden sämtliche Manuskripte und Drucke herausgegeben, die Marx und Engels 1845 bis 1847 im Kontext des Projektes der "Deutschen Ideologie" zu veröffentlichen beabsichtigten.

Es wird nicht mehr der Versuch unternommen, die abgebrochene Arbeit an den Manuskripten zu vervollständigen. Vielmehr werden die Textzeugen in ihrem authentischen Zustand dokumentiert. Anmeldung per E-Mail an Karl-Marx-Haus@fes.de oder unter Telefon 0651/970680.