Polizei Mast umgebogen und Unfall verursacht FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Granastraße in Trier, in Höhe von Hausnummer 1-3 den Mast eines Verkehrszeichens (eingeschränktes Halteverbot) so massiv umgebogen, dass dieser teilweise in die Fahrbahn hinein ragte und dadurch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt wurde.