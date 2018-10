Megastau auf Trierer Moselufer-Strecke: Stadtwerke entschuldigen sich (Update)

Es durfte mal wieder geflucht werden (Verkehrschaos in Trier ist ja nichts Neues) und gebangt (ob man es noch einigermaßen pünktlich zur Arbeit schafft). Tausende Verkehrsteilnehmer steckten am Dienstagmorgen zur Hauptverkehrszeit auf dem Weg von Konz nach Trier auf der Moseluferstrecke fest – und die Verantwortlichen hatten offenbar zunächst keinen Schimmer davon, was da ohne Vorwarnung in ihrem Namen ablief.

Am Nachmittag, mehrere Stunden nach einer TV-Anfrage, gaben sich die Stadtwerke Trier (SWT) schuldbewusst: „Wir bitten alle, die im Stau gestanden haben, um Entschuldigung.“

Die Ursache des Übels liegt schon eine Weile zurück: ein Wasserrohrbruch am Pacelliufer kurz vor der Einmündung Hohenzollernstraße (Stadtteil Trier-Süd) am vergangenen Mittwoch (24. Oktober). Der eigentliche Schaden war schnell behoben. Heute sollte eine Auftragsfirma die Oberfläche des für die Reparaturarbeiten aufgebrochenen Gehwegs wieder herstellen. Ein SWT-Sprecher: „Wir sind davon ausgegangen, dass für diese Arbeiten keine Fahrspur gesperrt werden muss und haben deshalb auch im Vorfeld keine Informationen an die Medien versendet.“ Im Zuge der Arbeiten sei aber vor Ort kurzfristig entschieden worden, dass die Sperrung einer Fahrspur erforderlich ist. Also habe von 7.30 bis etwa 11 Uhr nur eine der beiden Fahrspuren in Richtung Römerbrücke zur Verfügung gestanden. Mit bekanntem Ausgang.

Auf den Verkehr in der Innenstadt hatte das temporäre Nadelöhr am Pacelliufer keine negativen Auswirkungen.