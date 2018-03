Mehr als Service fürs schöne Fest

Wer im Mai oder im Sommer heiraten will, muss jetzt mal loslegen mit den Vorbereitungen – spätestens. Da passt es, dass am Sonntag „Hochzeitsmesse“ ist, hoch über Trier. Alles für den schönsten Tag…

Bei Kirchens freuen sie sich über jedes Paar, das sich zu einer kirchlichen Trauung entschließt. Kann schon sein, dass einige das vor allem deswegen tun, weil es besonders feierlich sein soll. Schöne Kirche, großer Einzug, tolle Orgelmusik, „es war schon immer so“: Manche spricht das einfach mehr an als das Trauzimmer im Standesamt oder die Trauung in den Viehmarkt-Thermen. Dafür nehmen sie es auch in Kauf, dass es sogar noch ein bisschen mehr Vorbereitung braucht. Dass der Pfarrer oder sogar eine Gruppe aus der Gemeinde ein paar Mal mit dem Paar spricht. Da geht es um ihre Liebe und über die Ehe als Sakrament, das die Brautleute einander spenden (am Hochzeitstag und hoffentlich mit Gottes Segen ein Leben lang …). Und darüber, dass die ganze Feierlichkeit ja mehr ist als nur ein äußeres Zeichen: Ein Fest nämlich, bei dem Frau und Mann sich gegenseitig und uns allen handgreiflich zeigen, wie Gott die Welt und die Menschen liebt. Und bei dem Gott die beiden und mit ihnen zusammen ihre Familien und Freunde und die ganze Welt segnet. Zwei, die heiraten wollen, machen sich auf einen Weg; sie haben ein Anrecht darauf, dass die Kirche sie auf diesem Weg begleitet. Vor der Trauung und danach. Das ist viel mehr als ein kirchlicher Fest-Service. Und mehr als nur eine Hochzeitsmesse. Am Ende haben alle was davon: Die zwei, die sich trauen am hoffentlich schönsten Tag, sind beschenkt; und sie beschenken die Kirche und die Welt, denen sie Gottes Liebe sichtbar machen. Manchmal mit ein bisschen Aufwand. So ist Gott. Also: Traut euch nur!

Altfried G. Rempe, Pastoralreferent in Trier