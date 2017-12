Öltanks illegal entsorgt

Mehrere illegal entsorgte Öltanks hat die Polizei am Montagabend in Trier-Quint gefunden.

Wie die Schweicher Polizei mitteilte, stieß eine Streife der Polizeiinspektion Schweich am Montagabend gegen 21 Uhr auf mehrere illegal entsorgte Heizöltanks im Bereich Trier-Quint. Die mit mehreren Litern Öl gefüllten, teils geöffneten Öltanks, lagen unmittelbar vor einem an der Koblenzer Straße in Trier-Quint im Straßengraben der L 47 von Föhren in Richtung Trier-Quint sowie auf einem gegenüberliegenden Waldweg. Nach Polizeiangaben kam es nicht zu einer Umweltbeeinträchtigung. Hinweise auf den oder die Verursacher hat die Polizei, die nun Zeugen sucht, bislang nicht. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570, pischweich@polizei.rlp.de .

(red)