Am Mittagstisch Gemeinschaft erleben

Der Ursprung der Law Clinics

Die Idee der „Law Clinics“ kommt aus dem anglo-amerikanischen Rechtsraum. An vielen Universitäten in den USA, aber mittlerweile auch in Europa, betätigen sich Law Clinics mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Oft um ein Angebot speziell für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Es ist ein Geben und Nehmen: Mandanten, die sich eine anwaltliche Beratung meist nicht leisten können, erhalten eine kostenfreie Rechtsberatung und die Studierenden erwerben während des Studiums Kenntnisse in einem Spezialgebiet. Ein internes Ausbildungsprogramm vermittelt die nötigen Kenntnisse im Flüchtlings- und Ausländerrecht, ein Rechtsgebiet, das in der aktuellen universitären Ausbildung noch einen Nischenplatz besetzt. (Quelle: www.rlc-deutschland.de)

Weitere Informationen zur Refugee Law Clinic Trier finden Sie unter www.rlc-trier.de