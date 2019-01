Soziales

Zu Berichten über den Umgang der Menschen miteinander:

Ich war am 8. Dezember mit einer Reisegruppe aus Leipzig in Trier auf dem Weihnachtsmarkt. Es war ein wunderschöner Tag. Wir wollten um 15.30 Uhr zum Bus gehen. Es war nass, und Laub lag auf dem Boden. Da bin ich eine Treppe hinuntergestürzt. Da lag ich nun, aber es waren gleich Leute da, die mir geholfen haben. Meine Freundin musste zum Bus, die Gruppe musste ja weiterfahren. Ich musste in die Klinik Mutterhaus. Zwei junge Leute warteten vor Ort, bis ich versorgt war. Ich wollte nach ihrer Adresse fragen, habe es aber in der Aufregung vergessen.

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass meine Schulter gebrochen war. Die Mitarbeiter haben mich gut versorgt.

Das ist für alle Beteiligten ein Dankeschön wert.