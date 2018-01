Fahrzeug- und Karosserieteile aus Autohaus geklaut

Zwei mutmaßliche Metalldiebe, die sich im Bereich eines Autohauses in Trier Nord bedient hatten, sind durch Beamte der Polizeiinspektion Trier am Mittwochabend auf frischer Tat festgenommen worden.

Zwei mutmaßliche Metalldiebe, die sich im Bereich eines Autohauses in Trier Nord bedient hatten, sind von Beamten der Polizeiinspektion Trier am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt worden. Eine Sicherheitsfirma hatte gegen 21.15 Uhr den Alarm aus einem Trierer Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße gemeldet.

Kurz bevor sich die Tatverdächtigen mit ihrem Transportfahrzeug aus dem Staub machen wollten, wurden sie von den Streifenwagen gestellt. Im Fahrzeuginneren fanden die Trierer Beamten mehrere Fahrzeug- und Karosserieteile unterschiedlicher Autofabrikate.

Wie sich herausstellte hatten die Tatverdächtigen aus nicht verschlossenen Containern des nahe gelegenen Autohauses gebrauchte und schrottreife Fahrzeugteile geklaut. Gegen die beiden 29 Jahre alten Beschuldigten wird zurzeit ermittelt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200.