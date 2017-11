Methoden zur Terrorabwehr

Justiz Johannes Lenz Oberkail

Zum Artikel "Mit dem Mofa zum Tatort" (TV vom 17. November) über den Prozess am Landgericht Trier wegen Brandstiftung:



Wenn man die dem Angeklagten zur Last gelegten Brandstiftungen als Sachbeschädigungen einstuft, fragt man sich, ob die Ermittlungsmethoden noch verfassungskonform sind. GPS-Sender-Überwachung des Fahrzeugs, Kameraüberwachung der Haustür und Überwachung der Telekommunikation sind Methoden, die ein Staatsanwalt genehmigen muss und die zur Terrorabwehr und zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität dienen sollten.

Also, wenn das jetzt zum Regelfall wird, darf man sich nicht wundern, wenn bald der Hausmüll gefilzt und das private Umfeld bespitzelt wird. Willkommen im Jahr 1984! Big Brother is watching you.

Johannes Lenz

Oberkail