„...auf unseren Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende und die damit verbundene Einweihung unseres neuen Löschgruppenfahrzeugs am Sonntagnachmittag.“

Michael Feiler (27), Trier-Nord, ist Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Trier-Kürenz. Der alle vier Jahre stattfindende Tag der offenen Tür geht am 25. und 26. August am Kürenzer Gerätehaus (Am Grüneberg 3) über die Bühne. Programm-Informationen online:

www.feuerwehr-kuerenz.de

