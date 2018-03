später lesen Bistum Trier Verfahren gegen früheren Bistumspriester Teilen

Twittern

Teilen



Die Glaubenskongregation in Rom hat entschieden, dass gegen einen früheren Pfarrer des Bistums Trier ein Strafverfahren am kirchlichen Gericht des Erzbistums Kölns eingeleitet wird. Der Mann steht unter dem Verdacht Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Das teilte das Bistum Trier am Mittwoch mit.