später lesen Glaube Wallfahrt für Ministranten führt nach Rom Teilen

Twittern

Teilen



Gemeinsam mit zehntausenden Kindern und Jugendlichen aus aller Welt den Papst erleben und den Ministrantendienst feiern: Das können Messdiener aus dem Bistum vom 29. Juli bis 4. August, wenn sie sich bis zum 31. Januar mit ihrer Gruppe zur Ministrantenromwallfahrt (MRW) anmelden. Weihbischof Jörg Peters lädt in einer Videobotschaft nach Rom ein. „Seid ihr dabei? In Rom erwarten uns Lebensfreude pur und tolle Begegnungen. Wir werden euc hverraten, wo es das beste Eis und eine leckere Pizza auf die Hand gibt“, verspricht Peters. Er wird zusammen mit Diözesanjugendpfarrer Matthias Struth die Gruppen aus dem Bistum Trier begleiten. Erwartet werden in Rom bis zu 60 000 „Minis“ aus aller Welt – davon etwa 2000 aus dem Bistum. „Suche Frieden und jage ihm nach“ lautet das Motto der Wallfahrt. Der Einladung von Papst Franziskus nach Rom können Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren folgen. Die Abteilung Jugend bietet zwei Reisemöglichkeiten an: Das Komplettpaket „Dolce Vita“ beinhaltet Busreise, Übernachtungen in Hotels, Verpflegung und die Teilnahme am MRW-Programm. Preis 489 Euro pro Person. Das Angebot „Semplice“` von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August, ist für Gruppen, die sich ihre Reise und Unterkunft selbst organisieren. Diese Teilnehmer können in Rom zur Trierer Gruppe stoßen. Preis: 89 Euro pro Person.