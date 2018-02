Model Tim Plischka aus Trier: „Heidi Klums Show hat auch gute Seiten“

Der Trierer Student Tim Plischka verdient sich nebenbei etwas mit Fotoshootings und gibt Einblicke in die Modebranche. Von Clemens Sarholz

Tim Plischka ist 21 und seit einem Jahr auf Laufstegen ebenso zu Hause wie in Triers Fußgängerzone. Mit TV-Mitarbeiter Clemens Sarholz hat er über die Modebranche gesprochen – und über Heidi Klum, die derzeit wieder einmal entscheidet, welche junge Frau Deutschlands nächstes Topmodel werden soll.

In der Fernseh-Show Germanys next Topmodel träumen die Kandidatinnen vom Jetset und einem luxuriösen Leben als Star. Hat Sie auch der Glamour gelockt?

Tim Plischka: In den sozialen Netzwerken wird einem ja immer „das perfekte Leben“ gezeigt. Ich habe mir gedacht, dass das Modeln vielleicht auch etwas für mich sein könnte. Als die Trierer Agentur Etoile Models vor einem Jahr ein offenes Casting ankündigte, haben mich meine Freunde ermuntert, mitzumachen. Ich bin in die engere Auswahl gekommen, wurde zu einem Testshooting eingeladen – und die Agentur und ich, wir haben gut zusammengepasst.

Zeichnet Heidi Klums Show ein realistisches Bild der Modebranche?

Plischka: Manches bildet die Show schon realistisch ab. Zum Beispiel, wie sehr man in dem Job auf sein Äußeres reduziert wird. Damit muss man leben können in der Branche. Manche Darstellungen von Fotoshootings sind übertrieben. Die Serie hat aber auch viel Gutes. Sie kann ein Sprungbrett sein für die Models, da sie schnell bekannt werden und Aufträge von wichtigen Designern und Labels erhalten.

Für wen haben Sie bisher gearbeitet?

Plischka: Bisher bin ich mehrmals für die Trierer Boutique Guillaume gelaufen und habe zum Beispiel für das Lifestyle Gastroguide Magazin gearbeitet. Meine größte Erfahrung war die Berliner Fashion Week. Da konnte ich mich bei einem Casting durchsetzen und laufe bald für einen Berliner Stardesigner auf einer Modeshow.

Wie ist der Alltag am Set?

Plischka: Ich habe es bisher meistens entspannt erlebt, die Teams sind sehr freundlich. Bei Fashionshows kann es aber auch mal stressig werden. Da muss man sehr schnell sein Outfit wechseln, während andere Models herumwuseln und Leute aus dem Team. Aber in der Regel konzentriert sich das auf ein, zwei Stunden. Wichtig ist natürlich, dass man zum richtigen Zeitpunkt konzentriert ist.

Können Sie sich beim Modeln persönlich ausleben?

Plischka: Wenn ich mich mit einer Sache identifiziere, dann kann ich mich tatsächlich ausleben. Allerdings ist es auch kein Problem, beispielsweise Kleidung zu präsentieren, die ich nicht selber tragen würde. Im Job ist es ein cooles Gefühl, die Idee des Designers zu vermitteln. Darum geht es ja letztlich beim Modeln.

Wie fühlt es sich an, sich selbst in der Werbung zu sehen?

Plischka: Ziemlich gut. Als ich auf dem Cover vom Lifestyle Gastroguide Magazin war, hat man mich in ganz Trier gesehen. Teilweise haben die Leute mich erkannt, wenn sie neben mir standen. Manche haben dann etwas überrascht geguckt. Das war ein seltsames Gefühl, ein gutes seltsames Gefühl. Das macht mich schon stolz.

Wie ist Ihr Verhältnis zu anderen Models?

Plischka: Ich bin nie neidisch, ich gönne meinen Kollegen, was sie verdient haben, wofür sie gearbeitet haben, wovon sie geträumt haben. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass viele in der Branche anderen nicht mehr Erfolg gönnen, als sie selber haben. Das ist allerdings in anderen Berufen auch so, schätze ich.

Sind Sie mit 60 auch noch Model?

Plischka: Kunden und Designer suchen verschiedenste Typen in allen Generationen. Daher kann man auch im fortgeschrittenen Alter noch in der Branche tätig sein. Ich glaube aber, dass es in jedem Fall ratsam ist, sich früh genug auf ein zweites berufliches Standbein zu konzentrieren.

Waren Ihre Eltern sehr überrascht, als Sie ihnen erzählt haben, wie Sie jetzt ihr Geld verdienen?

Plischka: Es geht - sie wussten, dass ich schon länger mit dem Modeln geliebäugelt habe. Es war eine Frage der Zeit, wann ich mein Glück bei einer Agentur versuchen würde. Aber als ich tatsächlich genommen wurde, haben sie sich sehr für mich gefreut.

Und Ihre Oma? Was sagt die dazu, dass Sie sich bis auf die Unterwäsche ausziehen?

Plischka: Meine Oma kümmert das überhaupt nicht. Sie ist nur stolz auf mich und sagt immerzu, wie gut ich mich gemacht hätte.

FOTO: Clemens Sarholz