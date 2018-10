Radweg bei Trier-Zewen noch eine Woche gesperrt

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) saniert dort eine Baufirma eine Brücke, die über den Zewener Bach führt. Die Brücke sei in sehr schlechtem Zustand gewesen und müsse repariert werden, um die Verkehrssicherheit an der Stelle zu erhalten, heißt es beim WSA auf TV-Anfrage. Wegen der Bauarbeiten wird der Moselradweg an der Stelle umgeleitet. Die Umleitung hat die Stadt Trier ausgeschildert. Sie führt vom Moselradweg nach Zewen hinein und eine Straße weiter wieder zurück zum Radweg. Laut WSA laufen die Arbeiten seit der letzten Septemberwoche. Sie sollen spätestens Freitag, 26. Oktober, abgeschlossen werden. „Im Anschluss wird die Brücke freigegeben“, heißt es auf TV-Anfrage. Bis dahin hatte die Stadtverwaltung die Sperrung genehmigt. Dass das WSA für die Sanierung zuständig ist, hat historische Gründe. Die Wege auf beiden Seiten der Mosel waren früher sogenannte Treidelpfade. Darauf sind Pferde oder Ochsen gelaufen, die Güterkähne gezogen haben. Später wurden die Pfade zu Betriebswegen des WSA. Das Bundesamt verpachtet sie an der Mosel und auch an anderen Flüssen an Kommunen. Diese dürfen sie als Rad- und Fußwege ausweisen. Deshalb sind die kommunalen Verkehrsbehörden zum Beispiel für Umleitungen zuständig.