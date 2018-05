später lesen Religion Motorradsegnung im Trierer Schönstattzentrum Teilen

Wussten Sie schon, dass Paulus mit dem Motorrad auf Missionsreise gefahren wäre, wenn es damals welche gegeben hätte? So musste er sich mit einer Pferdestärke begnügen. Solche und ähnliche Gedankenleistungen zum Schmunzeln hat es immer wieder in den Ausführungen von Pfarrer Stefan Schaaf beim Motorradsegen im Schönstattzentrum Trier. Unter den uralten Bäumen kam das Motorengeknatter und der Benzingeruch von mehr als 60 Motorrädern so richtig zur Geltung.