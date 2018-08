Musik hilft: 5000 Euro für MS-Patienten

Das Benefiz-Konzert-Projekt Trier für an Multiple Sklerose (MS) Erkrankte hat eine beachtliche Spendensumme erbracht. Diese sorgte bei Trierer MS-Hilfeeinrichtungen für Freude.

Das Projekt MS-Benefiz-Konzert Trier der Initiatorin Tanja van der Heyde hat sich zum Ziel gesetzt, die Krankheit Multiple Sklerose (MS) in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Dessen Motto „Musik hilft“ ist doppelsinnig: Es soll den positiven Einfluss der Musik bei Krankheiten unterstreichen, verweist aber auch auf die dank des Konzerts erfolgte finanzielle Unterstützung von Betroffenen.

Mit den Spendengeldern werden lokale MS-Hilfeeinrichtungen und Betroffene in Trier ohne bürokratischen Aufwand unterstützt.

Auch in diesem Jahr wurde durch das Projekt MS-Benefiz-Konzert Trier in der Trierer Tuchfabrik eine beachtliche Spendensumme von 5191,13 Euro für lokale MS-Hilfeeinrichtungen und Betroffene in Trier eingenommen.

„Es waren sehr emotionale Momente als die Spendengelder an die Einrichtungen Echternacher Hof und die Selbsthilfegruppe Schammatdorf übergeben wurden“, berichtet Tanja van der Heyde.

Mit den Spendengeldern wird bei der MS-Hilfegruppe Schammatdorf die Mobilität vieler Betroffener, durch die Schaffung von Transportmöglichkeiten mit Bussen für Gruppenfahrten zu Ausflügen oder Treffen ermöglicht. Zusätzlich wurde ein kleiner Teil des Erlöses einer lokalen MS-Selbsthilfegruppe in Schweich und einer DMSG-Forschungseinrichtung zur Verfügung gestellt. Mit den bisher erzielten rund 28 000 Euro des MS-Benefiz-Konzert-Projektes „Musik hilft“ kann viel Freude gegeben und einiges bewirkt werden“, beschreibt Tanja van der Heyde den Erfolg des Projektes.

Die Tufa Trier hat auch für 2019 ihre professionelle Unterstützung für das 8. MS-Benefiz-Konzert zugesagt: „Ohne die große Hilfe dieser Institution, die sich mit Recht Kulturfabrik nennt, würde ein wichtiger Stein in der ehrenamtlichen, sozialen Unterstützung für MS-Betroffener in Trier wegfallen. Respekt gilt vor allem allen Beteiligten Musikern und Helfern die, in einer heutigen egoistischen Zeit in der viele nur auf sich bedacht sind, kostenlos und ehrenamtlich dieses soziale Event schon seit Jahren unterstützen“, sagt die Initiatorin des Projekts MS-Benefiz-Konzert Trier.

Wer weitere Informationen über über die Konzert-Veranstaltung haben möchte oder vielleicht als Gönner oder Sponsor auftreten möchte, kann sich im Internet kundig machen auf der Homepage unter der Adresse

www.ms-benefiz-trier.de