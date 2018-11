Musikalischer Advent im Trierer Dom

Unter dem Titel „Veni Emmanuel!“ ist am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr im Trierer Dom Chormusik von Hillerud, Oxley, Rutter, Bach, Gjeilo, Caplet, Kiefer und Olsson zu hören. In der Reihe „Advent im Dom – Musik & Wort“ wird die Adventsmusik vom Mädchenchor am Trierer Dom unter Leitung von Domkantorin Christina Elting gestaltet.

Josef Still an der Schwalbennestorgel steuert Werke von Percy Whitlock und Andrew Carter bei. Die Texte werden von Domvikar Matthias Struth ausgewählt und gelesen. Der Eintritt ist frei – eine freiwillige Spende unterstützt die Nachwuchschorarbeit der Dommusik. Zur Dommusik im Advent und an Weihnachten ist ein separates Programmheft erschienen, das im Trierer Dom, der Dominformation, in Trierer Bibliotheken und Buchhandlungen sowie in Musikgeschäften kostenlos erhältlich, ist im Internet unter: www.dommusik-trier.de.

Die weiteren Samstage: Ave maris stella heißt ein Konzert am Samstag, 8. Dezember, um 17 Uhr. Musik für Chor und Orgel von Osiander, Willcocks, Bach, Reger, Grieg, Sisask, Mäntyjärvi und Silcher. Es singen der Kathedraljugendchor Trier und die Trierer Domsingknaben unter Leitung von Domkapellmeister Prof. Thomas Kiefer. Josef Still an der Orgel, Domvikar Marco Weber, Texte. Der Eintritt ist frei.



„O Heiland, reiß die Himmel auf“ ist das Konzert am Samstag, 15. Dezember, um 17 Uhr überschrieben. Aufgeführt werden Werke von Kiefer, Hammerschmidt, Heckmann, Brahms, Hassler, Eccard, Dombrowski und Händel. Es singt der Trierer Domchor unter Leitung von Domkapellmeister Prof. Thomas Kiefer. An der Orgel: Josef Still, Domvikar Marco Weber zeichnet für die Texte verantwortlich. Der Eintritt ist frei.

„Freuet euch! Der Herr ist nah“ heißt es am Samstag, 22. Dezember um 17 Uhr. Josef Still spielt Orgelwerke von Charles Koechlin (Vocalise I pour orgue), Louis Vierne (Pastorale aus 24 Pièces en style libre) und Marcel Dupré (Variations sur un Noël op. 20). Die Texte hat Domvikar Michael Becker ausgesucht. Der Eintritt ist frei.