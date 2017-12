Mutterhaus Trier ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Klinik hat 73 Angestellte aus allen drei Standorten ausgezeichnet.

Seit 25 oder sogar 40 Jahren sind die jüngst ausgezeichneten Mitarbeiter des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen im Krankenhaus tätig.

Geschäftsführer Jörg Mehr unterstrich bei der Feierstunde die Rolle der Jubilare: „Sie haben nicht nur eine unglaublich dynamische Entwicklung im Mutterhaus und mit Sicherheit auch im ehemaligen Elisabeth- und Marienkrankenhaus miterlebt, sondern Sie haben diese in Ihren jeweiligen Abteilungen und an Ihrem Arbeitsplatz mitgeprägt und mitgetragen. Sie haben dem Mutterhaus das kostbarste gegeben, was ein Mensch hat: Lebenszeit. Und dafür möchte ich Ihnen heute ganz persönlich danken.“

Klinikoberin Elke Kirsch lobte das Engagement der Geehrten: „Mit allem, wo wir und die Menschen um uns herum zusammenkommen, und an den Orten, wo wir unseren Dienst tun, sind wir unseren Wurzeln der Dienstgemeinschaft viel näher, als wir meinen. Wie der Heilige Karl, der unermüdlich Orte aufsuchte, wo er gebraucht wurde, so geschieht dies durch Sie in unserer Klinik.“

Es gratulierte außerdem die Mitarbeitervertretung des Klinikums. Die Mitarbeiter aus medizinischen Abteilungen, der Pflege und Verwaltung ließen sich vom Geschäftsführer virtuell zu den gesellschaftlichen und politischen Meilensteinen der vergangenen Jahrzehnte führen.

Auf 40 Dienstjahre blicken aktuell 17 Kollegen zurück: Waltraud Anton, Gabriele Breit, Monika Enders, Edgar Felten, Doris Hein, Brigitta Hoffelner, Maria Hubert, Martha Klaeren, Elisabeth Knauf, Sylvia König, Gertrud Maximini, Katharina Müller, Marlies Quint, Gerlinde Schimmelpfennig, Petra Schumann, Johanna Weimann und Renate Wenk.

56 Mitarbeiter sind seit 25 Jahren dabei: Martina Alten, Nelly Alles, Sonja Andrä, Burkhard Becker, Jutta Berg, Helga Bisenius, Bernhard Blümmert, Christiane Clüsserath, Claudia Denzer, Marlies Deutsch, Teresina Di Santo, Anja Doulen, Gabriele Faber, Sigrid Gard, Jolanta Gedyk, Jutta Geltz, Pia Gruben, Martina Hassane, Michael Hecking, Marion Hermes, Hildegard Hildesheim, Manuela Hoffmann, Astrid Huwer, Gudrun Jücker, Ingrid Keller, Antoanella Kilvanya, Volker Klappert, Andrea Kolling, Miriam Korf, Karoline Leisch, Daniela Lickes, Maria Muth, Renata Oliveira Amaro Pereira, Irina Omlor, Silvia Pallien, Christoph Paulus, Sabine Pitsch, Kerstin Porn, Lieselotte Röder, Kerstin Rohles, Martin Röhricht, Josef Roths, Evelyn Rübel, Kathrin Schiffner, Sigrid Schlichting, Martina Schmitt, Sandra Schmitt-Kowalsky, Karin Schmitz, Rita Schruden, Steffi Steglich, Wolfgang Stein, Heike Thiel, Marlene Thielen, Klaus Thörnich, Hedwig Trierweiler und Angelika Werwie.

