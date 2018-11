später lesen Naturschutz Nabu sucht Schwalbenfreunde Teilen

Man kennt sie vor allem als Flugkünstler und Sommerboten: Schwalben. Doch in Rheinland-Pfalz gibt es sie immer seltener. Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ will der Nabu Region Trier diesem Trend entgegenwirken und zeichnet Menschen aus, die an ihren Häusern die gefiederten Glücksbringer willkommen heißen. red