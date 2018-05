Nach Unfall auf der Südallee in Trier - Ein Verletzter, Sperrung und lange Staus

In der Trierer Südallee ist es es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mensch verletzt wurde: Ein LKW stieß mit einem Lieferwagen zusammen. Das hatte spürbare Auswirkungen auf den Verkehr. Von Florian Blaes

In der Trierer Südallee ist es am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wegen des Unfalls bildete sich ein Stau, der bis zur Kaiser-Wilhelm Brücke reichte.

Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer eines Pakettransporters von einem Parkplatz aus rückwärts auf die viel befahrene Südallee ausparken. Dabei übersah er ein herannahendes Baustellenfahrzeug und krachte mit voller Wucht in den 7,5 Tonner. Der Aufprall war so heftig, dass einige Pakete aus dem Lieferwagen fielen. Die Unfallstelle lag in Fahrtrichtung Kaiserthermen.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bedingt durch die einseitige Sperrung kam es zu einem enormen Rückstau bis zur Kaiser-Wilhelm Brücke.

Die Polizei regelte den Verkehr und ließ die Verkehrsteilnehmer auch über Rotphasen der Ampelanlage fahren, sodass der Verkehr schneller abfließen konnte.

An beiden Fahrzeugen enstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier Wache I sowie die Polizei Trier.