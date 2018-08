später lesen Infrastruktur Nächtlicher Stromausfall in Pfalzel und Ehrang FOTO: dpa / Nicolas Armer FOTO: dpa / Nicolas Armer Teilen

In den Trierer Stadtteilen Pfalzel und Ehrang ist es am späten Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Um 22.52 Uhr gingen in vielen Haushalten der beiden Stadtteile die Lichter, Radios und Fernseher aus. Auch die Straßenlampen brannten nicht mehr.