Närrische Termine bei Rot-Weiß Ehrang

Das Jubiläumsjahr der Rot-Weissen in Ehrang-Quint beginnt mit der ersten Kappensitzung am Samstag, 20 Januar, um 19.11 Uhr, in der Bürgerhaus-Narrhalla.