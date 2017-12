Nasses Wetter bringt örtlich Hochwasser und Straßensperrungen

Viel Regen und schmelzender Schnee sorgen für Überschwemmungen auf einigen ufernahen Wegen entlang der Saar und der Mosel. Steigende Flusspegel, stehende Schiffe und ein Hangrutsch: Nach dem Winter-Intermezzo sind nun Dauerregen und Tauwetter angesagt. Aussichten auf besseres Wetter gibt es vorerst nicht. dpa/red

Nach Schnee und Eisglätte am Wochenende sorgen nun Regen und Tauwetter für Probleme. In einigen Regionen von Rheinland-Pfalz wird Hochwasser erwartet. Im Falle der Mosel rechnet das Hochwassermeldezentrum in Trier mit steigenden Wasserständen bis mindestens Dienstagmorgen. Örtlich könne es zu Überschwemmungen von ufernahen Straßen kommen. Größere Schäden seien aber nicht zu erwarten. Außerdem werde auf der Mosel bei Trier wohl die Schifffahrt eingestellt. Der kritische Wasserstand hierfür von 6,95 Metern könnte im Laufe des frühen Dienstags erreicht werden.

Auf der Landesstraße 43 zwischen Kordel und Butzweiler zu einem Hangrutsch. Die Straße musste voll gesperrt werden. Am Abend wurden bei Oberbillig und Wasserbillig Vorkehrungen gegen Überflutungen getroffen.

Auch die Flüsse Nahe und Glan schwellen bis mindestens zu diesem Dienstag an. Lediglich bei Idar-Oberstein und Martinstein (Kreis Bad Kreuznach) rechnen Experten mit zurückgehenden Wasserständen im Laufe des Dienstags. Im Falle von Ober- und Mittelrhein geht das Hochwassermeldezentrum in Mainz davon aus, dass die Wasserstände zwar bis zu diesem Mittwoch steigen. Die Meldehöhen an den Pegeln würden voraussichtlich aber nicht erreicht. Auswirkungen auf die Schifffahrt seien nicht zu erwarten.

Abseits der größeren Flüsse gab es hingegen bereits am Montag Einschränkungen auf einigen Straßen. Auf der Bundesstraße 270 bei Kaiserslautern stand das Wasser teils so hoch, dass ein Auto liegen blieb, wie die Polizei mitteilte.

Am Wochenende hatten Schnee und Eis den Verkehr ausgebremst. Die meisten Unfälle verliefen zwar glimpflich, wie die Polizei mitteilte. Den Sachschaden schätzten die Behörden aber insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro.

Für die kommenden Tage sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach weiteren Regen, im Bergland auch Schnee voraus. Während es am (morgigen) Dienstag gelegentlich Niederschläge gebe, bleibe die Nacht auf Mittwoch meist trocken. In den Hochlagen von Eifel und Hunsrück könne es bei Werten um null Grad noch einmal glatt werden. Im Laufe des Mittwochs breiteten sich dann erneut Regenwolken aus.

