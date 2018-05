später lesen Abendwanderung Naturschutz im Mattheiserwald Teilen

Naturschutz und Waldwirtschaft im FFH-Gebiet Mattheiserwald – Darüber informiert eine geführte Abendwanderung des Forstamts Trier am Mittwoch, 6. Juni. Forstamtsleiter Gundolf Bartmann gibt interessante Einblicke in die Ziele und Maßnahmen im Naturschutzgebiet.Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Wandertafel Parkplatz Gut Mariahof. Gegen 20 Uhr endet die Wanderung.