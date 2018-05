Neue Ausstellung mit Acrylbildern am Hauptmarkt

Die Ausstellung „Farbiger Balsam für die Seele“ von Jutta von Karchowski ist vom 11. Mai bis 15. August im Café Zur Steipe am Hauptmarkt in Trier zu sehen. Die Bilder sind in Acryltechnik gemalt. Gegenständliches und Abstraktes werden gemischt. Hierbei kommen warme und leuchtende Farben zum Einsatz, dazu Natur- und Grautöne je nach Lust und Stimmung. Öffnungszeiten der Ausstellung: Montag bis Samstag, 8 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr.