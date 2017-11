Neue Infotafel zum Ehranger Wald

(red) Aufgrund eines technischen Problems war bei der Veröffentlichung dieses Fotos vom Verein Ehranger Heimat im TV vom 16. November einer der Abgebildeten nicht zu sehen, wurde aber in der Bildbeschreibung genannt. Wir bitten um Entschuldigung und drucken das Bild heute erneut ab - diesmal vollständig.

Zum Thema: Der Verein Ehranger Heimat hat an der Bus-Endhaltestelle auf der Hinteren Heide eine Informationstafel zu den "Distrikten im Ehranger Wald" errichtet (siehe Bild mit Josef Crames und Heinz Hellenbrand, von links). Außerdem hat er sein achtes Jahrbuch vorgestellt. Weitere Maßnahmen sind in der Planung.

Foto: Ehranger Heimat