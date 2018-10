Neue Lehrgänge in Trier

73 Schüler haben an den Trierer Gesundheitsfachschulen des Landesuntersuchungsamts (LUA) eine Ausbildung zu Medizinisch-technischen (MTA) oder Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) angefangen.

Im Landesuntersuchungsamt liegt der Schwerpunkt der MTA-Ausbildung auf der Arbeit im Labor: Hier werden in zweieinhalb Jahren Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Assistenten (MTLA) auf den Beruf vorbereitet. MTLA arbeiten in den Labors von Krankenhäusern oder Arztpraxen, wo sie unter anderem Blut, Körpergewebe oder Körperflüssigkeiten auf Anzeichen von Krankheiten untersuchen. Die PTA-Ausbildung dauert drei Jahre. Pharmazeutisch-technische Assistenten lernen, wie man Arzneimittel herstellt, die Qualität der Ausgangsstoffe analysiert und Apothekenkunden berät. Am Ende ihrer Ausbildung machen sie ein sechsmonatiges Praktikum in der Apotheke – für die meisten auch der spätere Arbeitsplatz.

Die PTA-Schule Trier bildet jedes Jahr Schüler aus, der nächste Lehrgang beginnt im August 2019. An der PTA-Schule gibt es am 26. Januar 2019 einen Tag der offenen Tür, an dem sich Besucher über Schule und Ausbildung informieren können.

Weitere Informationen gibt es online unter http://s.rlp.de/schulen