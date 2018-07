Neue Chancen für Stressforschung in Trier

Die Universität Trier und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier arbeiten in der Forschung noch enger zusammen. Davon profitieren beide Einrichtungen.

Das Brüderkrankenhaus stellt Wissenschaftlern der Universität zu Forschungszwecken in der Psychologie seine Ausstattung in der Magnetresonanztomographie (MRT) zur Verfügung. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung haben Universitätspräsident Professor Michael Jäckel und der Ärztliche Direktor Professor Winfried Willinek unterzeichnet. „Damit stehen für die Forschung in bestimmten Bereichen in Trier Infrastruktur und Methoden zur Verfügung, die sonst nur an Standorten mit Universitätsmedizin zu finden sind“, erläutert Gregor Domes, Professor für Biologische und Klinische Psychologie an der Universität. Er sieht in der Kooperation ein großes Potenzial.

Professor Domes forscht zur Psychobiologie des Stresses, unter anderem zu Faktoren der Stressanfälligkeit und zu Reaktionen auf psychische Belastungen. Ein weiterer Schwerpunkt sind psychische Störungen und Entwicklungsstörungen und deren Auswirkungen auf soziales Verhalten, etwa im Spektrum des Autismus.

„Wir erweitern bei unseren Untersuchungen die hervorragende Ausstattung der Radiologie des Brüderkrankenhauses um eigene Geräte. So ist es uns möglich, über den üblichen diagnostischen Verwendungszweck der MRT hinausgehend Probanden Bilder, Texte und Filme zu präsentieren und Messungen der neuronalen Aktivität vorzunehmen“, erläutert Domes den Einsatz der MRT im Forscheralltag. „Wir können damit dem Gehirn gewissermaßen bei der Arbeit zusehen und wichtige Einsichten in bestimmte Funktionen des Gehirns erhalten. Uns interessiert besonders, wie das Gehirn soziale Informationen verarbeitet und in welcher Weise diese Verarbeitungsprozesse bei Menschen mit Autismus oder sozialen Ängsten verändert sind. Das Ziel ist letztlich die Entwicklung und Optimierung therapeutischer Ansätze zur Behandlung.“

Für die Forschungsvorhaben, die außerhalb der regulären Betriebszeit stattfinden, steht ein hochmodernes, volldigitales 3-Tesla-Hochfeld-MRT zur Verfügung, das ansonsten der Patientenversorgung zugute kommt.