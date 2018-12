später lesen Trier Neue Selbsthilfegruppe für junge Betroffene Teilen

Die neue Selbsthilfegruppe mental central für junge und jung gebliebene Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, trifft sich am Donnerstag, 13. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr im Seminarraum der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier (Sekis), Gartenfeldstraße 22. Im Mittelpunkt der Treffen steht der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer, die in ihrem Umfeld häufig auf Unverständnis und Vorurteile stoßen.