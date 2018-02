später lesen Erziehung Neuer Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder Teilen

Twittern

Teilen



Der Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Trier organisiert einen Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“. Er startet am Montag, 26. Februar, und läuft über acht Abende wöchentlich, unterbrochen durch die Osterferien, jeweils von 20 bis 22 Uhr. Veranstaltungsort ist das Gebäude des Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Trier Meine Burg in der Thebäerstraße 46 in Trier.