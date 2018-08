Ein neuer Spielplatz für Denker, Lenker und kreative Köpfe

Die Digitalisierung – Fakten und Probleme

Bankgeschäfte zu Hause am Bildschirm erledigen? Das ist schon lange kein Problem mehr, die großen Kreditinstitute bieten Plattformen für den Zahlungsverkehr. Die Steuererklärung online? Auch das funktioniert über www.elster.de. Elster steht für elektronische Steuererklärung. Mehr als 22 Millionen Menschen haben dieses Projekt der Steuerverwaltungen aller Bundesländer im Jahr 2017 genutzt.

Doch es gibt auch noch Fälle, die sich in der kommunikationstechnischen Steinzeit abspielen. Beispiel Finanzamt: Wer als Gewerbetreibender eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben will, muss das digital tun. Ein Versand per Post oder persönliches Abgeben sind nicht erlaubt. Das Online-System Elster ermöglicht nach entsprechender Registrierung das Ausfüllen des Formulars am Computer. Wer jedoch Belege wie Rechnungen oder Verträge beifügen will, kann diese nicht etwa vom heimischen Rechner hochladen wie bei E-Mail-Dateianhängen gewohnt. Stattdessen muss er zu altbekannten Mitteln greifen: Versand per Post oder persönliches Abgeben im Finanzamt.

Beispiel Kleintierhaltung: Wer sich bestimmte Haustiere anschafft, zum Beispiel Hühner oder anderes Geflügel, muss das dem Veterinäramt melden – und zwar per Briefpost oder Fax. Eine Meldung über das Internet ist bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, deren Veterinäramt nicht nur für den Landkreis, sondern auch für die Stadt Trier zuständig ist, nicht möglich. Das „Formular Meldebogen nach §26 bzw 45 der Viehverkehrsverordnung“ findet sich zwar auf der Homepage der Kreisverwaltung – kann aber nicht online ausgefüllt, sondern lediglich ausgedruckt werden.

Digital Hubs gibt es bereits in Deutschland. In Aachen gibt es sogar eine Digital Church: Die ehemalige Kirche St. Elisabeth wurde zum digitalen Zentrum Aachens und zum bundesweiten Referenzprojekt für die Entwicklung neuer Co-Working-Konzepte. Ein weiteres Beispiel ist der alte Schlachthof in Karlsruhe. Das 2006 stillgelegte alte Schlachthofgelände wurde in ein neues Zentrum für Kultur- und Kreativschaffende sowie künstlerisches Gewerbe verwandelt.